У Відні розпочала роботу 68-ма Генеральна конференція МАГАТЕ: хто представляє Україну
Київ • УНН
У Відні проходить 68-ма сесія Генконференції МАГАТЕ за участю 178 держав-членів. Делегацію України очолює міністр енергетики Герман Галущенко, до неї також входять керівники "Енергоатому" та Держатомрегулювання.
З 16 по 20 вересня у Віденському міжнародному центрі (VIC) проходить 68-ма чергова сесія Генеральної конференції МАГАТЕ. До заходу приєдналися 178 держав-членів МАГАТЕ, передає УНН.
Делегацію України очолює міністр енергетики Герман Галущенко. Керівник АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та Голова Держатомрегулювання України Олег Коріков, як члени делегації, беруть участь у засіданні сесії та долучаються до низки важливих зустрічей з міжнародними партнерами.
МАГАТЕ розширить представництво своїх місій в Україні на об’єкти інфраструктури13.09.24, 11:37 • 13128 переглядiв