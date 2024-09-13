МАГАТЕ розширить представництво своїх місій в Україні на об’єкти інфраструктури

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.

Про це повідомляє Енергоатом, передає УНН.

Повідомляється, що 12 вересня 2024 року група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала одну з електричних підстанцій, яка має безпосередній вплив на безпеку і стабільність роботи АЕС. Підстанція нещодавно зазнала пошкоджень внаслідок масованих ракетних обстрілів рф цивільної інфраструктури.

Цим візитом розпочалась практична реалізація домовленостей, що були досягнуті під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Надалі моніторингові місії Агентства будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій - йдеться в повідомленні.

Керівник Енергоатома Петро Котін зазначив, що рашисти змінили тактику і атакують об'єкти, які є надзвичайно важливими для безперебійної роботи наших АЕС.

Окупанти створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці і це справжній тероризм проти людства. Весь цивілізований світ має жорстко засудити ці дії та вимагати припинити атаки на підстанції – зазначив Котін.

Експерти МАГАТЕ разом із представниками НАЕК "Енергоатом", НЕК "Укренерго" та Держатомрегулювання оглянули об’єкт і задокументували пошкодження, яких зазнала підстанція внаслідок ракетних атак.

Доповнення

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що МАГАТЕ розширить допомогу Україні та займе активнішу позицію "із захисту статусу життєво важливої енергетичної інфраструктури".

Додамо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що на об'єктах Енергоатому відсутні будь-які захисні споруди.

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що об'єкти Енергоатому захищені відповідними засобами ППО. Міністр енергетики Герман Галущенко несе за це персональну відповідальність разом з керівником Енергоатома та з військовими.