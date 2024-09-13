МАГАТЭ расширит представительство своих миссий в Украине на объекты инфраструктуры

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС.

Об этом сообщает Энергоатом, передает УНН.

Сообщается, что 12 сентября 2024 года группа экспертов Международного агентства по атомной энергии посетила одну из электрических подстанций, которая имеет непосредственное влияние на безопасность и стабильность работы АЭС. Подстанция недавно получила повреждения в результате массированных ракетных обстрелов рф гражданской инфраструктуры.

Этим визитом началась практическая реализация договоренностей, достигнутых во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В дальнейшем мониторинговые миссии Агентства будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций - говорится в сообщении.

Руководитель Энергоатома Петр Котин отметил, что рашисты изменили тактику и атакуют объекты, которые являются чрезвычайно важными для бесперебойной работы наших АЭС.

Оккупанты создают угрозу ядерной и радиационной безопасности и это настоящий терроризм против человечества. Весь цивилизованный мир должен жестко осудить эти действия и потребовать прекратить атаки на подстанции - отметил Котин.

Эксперты МАГАТЭ вместе с представителями НАЭК «Энергоатом», НЭК «Укрэнерго» и Госатомрегулирования осмотрели объект и задокументировали повреждения, которые получила подстанция в результате ракетных атак.

Дополнение

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что МАГАТЭ расширит помощь Украине и займет более активную позицию «по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры».

Добавим

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что на объектах Энергоатома отсутствуют какие-либо защитные сооружения.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что объекты Энергоатома защищены соответствующими средствами ПВО. Министр энергетики Герман Галущенко несет за это персональную ответственность вместе с руководителем Энергоатома и с военными.