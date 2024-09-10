В уряді заявили, що об'єкти Енергоатому захищені
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що об'єкти Енергоатому захищені засобами ППО. Міністр енергетики та керівник Енергоатому несуть персональну відповідальність за захист об'єктів спільно з військовими.
Об'єкти Енергоатому захищені відповідними засобами ППО. Міністр енергетики Герман Галущенко несе за це персональну відповідальність разом з керівником Енергоатома та з військовими.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає кореспондент УНН.
Енергоатом захищений відповідними засобами ППО. Відповідно всі інші заходи щодо захисту об'єктів здійснені Енергоатомом й міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом з керівником Енергоатома, спільно з військовими
Він зазначив, що всі ці речі обговорюються та доповідаються на Ставці в режимі "таємно"."Я не можу більше прокомунікувати", - додав прем'єр.
Доповнення
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що на об'єктах Енергоатому відсутні будь-які захисні споруди.