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В уряді заявили, що об'єкти Енергоатому захищені

В уряді заявили, що об'єкти Енергоатому захищені

Київ • УНН

 • 20101 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що об'єкти Енергоатому захищені засобами ППО. Міністр енергетики та керівник Енергоатому несуть персональну відповідальність за захист об'єктів спільно з військовими.

Об'єкти Енергоатому захищені відповідними засобами ППО. Міністр енергетики Герман Галущенко  несе за це персональну відповідальність разом з керівником Енергоатома та з військовими.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль  на пресконференції, передає кореспондент УНН.

Енергоатом захищений відповідними засобами ППО. Відповідно всі інші заходи щодо захисту об'єктів здійснені Енергоатомом й міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом з керівником Енергоатома, спільно з військовими

- заявив Шмигаль.

Він зазначив, що всі ці речі обговорюються та доповідаються на Ставці в режимі "таємно"."Я не можу більше прокомунікувати", - додав прем'єр.

Доповнення

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що на об'єктах Енергоатому відсутні будь-які захисні споруди.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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