В правительстве заявили, что объекты Энергоатома защищены
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что объекты Энергоатома защищены средствами ПВО. Министр энергетики и руководитель Энергоатома несут персональную ответственность за защиту объектов совместно с военными.
Объекты Энергоатома защищены соответствующими средствами ПВО. Министр энергетики Герман Галущенко несет за это персональную ответственность вместе с руководителем Энергоатома и с военными.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Энергоатом защищен соответствующими средствами ПВО. Соответственно все остальные меры по защите объектов осуществлены Энергоатомом и министр энергетики несет за это персональную ответственность вместе с руководителем Энергоатома, совместно с военными
Он отметил, что все эти вещи обсуждаются и докладываются на Ставке в режиме «секретно». «Я не могу больше прокоммуницировать», - добавил премьер.
Дополнение
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что на объектах Энергоатома отсутствуют какие-либо защитные сооружения.