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Енергоатом не збудував жодного захисту на своїх об'єктах - директор Центру дослідження енергетики

Енергоатом не збудував жодного захисту на своїх об'єктах - директор Центру дослідження енергетики

Київ • УНН

 • 10799 перегляди

Директор Центру досліджень енергетики заявив, що на об'єктах Енергоатому відсутні будь-які захисні споруди. Експерт наголосив на відсутності навіть чуток про будівництво захисту.

На об'єктах Енергоатому відсутні будь-які захисні споруди. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.

"На обʼєктах Енергоатому немає взагалі жодного захисту. Судячи з відкритих джерел, Енергоатом не будував жодної захисної споруди на обʼєктах взагалі", - каже Харченко.

Він наголошує, що немає навіть чуток про будівництво Енергоатомом захисту.

Нагадаємо

Чигиринська міська рада передала "Енергоатому" земельні ділянки для будівництва поблизу містечка Орбіта на Черкащині раніше закинутою Чигиринської АЕС. Зокрема, це передбачається в рамках енергетичної стратегії України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство

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