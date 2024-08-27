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"Енергоатом" готується до будівництва Чигиринської АЕС: міськрада міста вже передала землю

"Енергоатом" готується до будівництва Чигиринської АЕС: міськрада міста вже передала землю

Київ • УНН

 • 57307 перегляди

Чигиринська міськрада передала "Енергоатому" 38 га землі для будівництва нової АЕС поблизу містечка Орбіта. Планується звести чотири енергоблоки за технологією AP1000, що збільшить потужність атомної генерації України.

Чигиринська міська рада передала "Енергоатому" земельні ділянки для будівництва поблизу містечка Орбіта на Черкащині раніше закинутою Чигиринської АЕС. Зокрема, це передбачається в рамках енергетичної стратегії України. Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому", передає УНН.

Деталі

Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Тож команда "Енергоатому" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000. Вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

  • надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ “НАЕК “Енергоатом”;
  • передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ “НАЕК “Енергоатом”.

Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями

– сказав керівник “Енергоатома” Петро Котін.

Довідково

Рішення про будівництво Чигиринської АЕС було ухвалено ще у 1970 році. Планувалося звести сучасне містечко енергетиків на 20 тис. жителів. До 1981 року, після неодноразових змін проєкту, будівництво було заморожене. Будівництво об’єкту декілька разів відновлювали, але у 1989 році було вирішено зупинити будівництво.

В роки незалежності України ходили розмови щодо відновлення будівництва, але це так і залишилося на рівні розмов.

Нагадаємо

Україна розпочала підготовку до будівництва двох нових атомних енергоблоків, ХАЕС-5 і ХАЕС-6, на Хмельницькій АЕС з використанням технології Westinghouse AR1000, що знаменує собою великий геополітичний проект зі США, спрямований на заміну російських ядерних технологій в Європі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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