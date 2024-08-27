"Енергоатом" готується до будівництва Чигиринської АЕС: міськрада міста вже передала землю

Чигиринська міська рада передала "Енергоатому" земельні ділянки для будівництва поблизу містечка Орбіта на Черкащині раніше закинутою Чигиринської АЕС. Зокрема, це передбачається в рамках енергетичної стратегії України. Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому", передає УНН.

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Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Тож команда "Енергоатому" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000. Вже зроблено перший крок в реалізації цього проєкту - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ “НАЕК “Енергоатом”;

передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ “НАЕК “Енергоатом”.



Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями – сказав керівник “Енергоатома” Петро Котін.

Довідково

Рішення про будівництво Чигиринської АЕС було ухвалено ще у 1970 році. Планувалося звести сучасне містечко енергетиків на 20 тис. жителів. До 1981 року, після неодноразових змін проєкту, будівництво було заморожене. Будівництво об’єкту декілька разів відновлювали, але у 1989 році було вирішено зупинити будівництво.

В роки незалежності України ходили розмови щодо відновлення будівництва, але це так і залишилося на рівні розмов.

Нагадаємо

Україна розпочала підготовку до будівництва двох нових атомних енергоблоків, ХАЕС-5 і ХАЕС-6, на Хмельницькій АЕС з використанням технології Westinghouse AR1000, що знаменує собою великий геополітичний проект зі США, спрямований на заміну російських ядерних технологій в Європі.