«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

Чигиринский городской совет передал «Энергоатому» земельные участки для строительства вблизи городка Орбита на Черкасщине ранее заброшенной Чигиринской АЭС. В частности, это предусматривается в рамках энергетической стратегии Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома», передает УНН.

Детали

Энергетическая стратегия Украины на период до 2050 года предусматривает увеличение мощности отечественной атомной генерации. Поэтому команда «Энергоатома» активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективной из них является Чигиринская, вблизи городка Орбита в Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000. Уже сделан первый шаг в реализации этого проекта - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение о..:

предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО «НАЭК „Энергоатом“;

передачу земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное пользование АО «НАЭК „Энергоатом“.



Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков вроде Нетешина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства. Внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями - сказал руководитель «Энергоатома» Петр Котин.

Справочно

Решение о строительстве Чигиринской АЭС было принято еще в 1970 году. Планировалось возвести современный городок энергетиков на 20 тыс. жителей. До 1981 года, после неоднократных изменений проекта, строительство было заморожено. Строительство объекта несколько раз возобновляли, но в 1989 году было решено остановить строительство.

В годы независимости Украины ходили разговоры о возобновлении строительства, но это так и осталось на уровне разговоров.

Напомним,

Украина начала подготовку к строительству двух новых атомных энергоблоков, ХАЭС-5 и ХАЭС-6, на Хмельницкой АЭС с использованием технологии Westinghouse AR1000, что знаменует собой большой геополитический проект с США, направленный на замену российских ядерных технологий в Европе.