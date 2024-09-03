Энергоатом не построил ни одной защиты на своих объектах - директор Центра исследования энергетики

На объектах Энергоатома отсутствуют какие-либо защитные сооружения. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, передает УНН.

"На объектах Энергоатома нет вообще никакой защиты. Судя по открытым источникам, Энергоатом не строил ни одного защитного сооружения на объектах вообще", - говорит Харченко.

Он отмечает, что нет даже слухов о строительстве Энергоатомом защиты.

Напомним

Чигиринский городской совет передал "Энергоатому" земельные участки для строительства вблизи городка Орбита на Черкасщине ранее заброшенной Чигиринской АЭС. В частности, это предусматривается в рамках энергетической стратегии Украины.