МАГАТЭ призвало россию немедленно деоккупировать Запорожскую АЭС и вернуть станцию под контроль Украины

МАГАТЭ на генеральной конференции призвало россию немедленно деоккупировать Запорожскую АЭС и вернуть станцию под контроль Украины, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Генеральная конференция МАГАТЭ во время своей 68-й сессии 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 страны-члены агентства", - говорится в сообщении.

Как указано, резолюция подтверждает, что украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины.

"МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала рф с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности", - указали в Минэнерго.

Также в документе, как отмечается, выражается благодарность за усилия генеральному директору Рафаэлю Гросси и секретариату МАГАТЭ в решении рисков ядерной безопасности в Украине и поддерживается присутствие миссии поддержки и помощи Агентства на ЗАЭС. При этом до момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины от россии требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

В документе, по сообщению, выражается поддержка дальнейших усилий МАГАТЭ по преодолению рисков ядерной безопасности в Украине, особенно в контексте решения гендиректора Агентства направить наблюдательные миссии на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС. А также поддержка продолжения предоставления МАГАТЭ технической помощи Украине для обеспечения безопасной работы атомных объектов и дальнейшая политическая, финансовая и материальная поддержка соответствующих программ.

Отдельно, как указано, отмечается, что во время Саммита мира, который состоялся 15-16 июня 2024 года по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, было отмечено о важности обеспечения безопасной и стабильной работы украинских атомных станций, в частности ЗАЭС, под полным суверенным контролем Украины.

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