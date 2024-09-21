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Мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины - Ермак

Мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины - Ермак

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 13:58  •  9419 просмотра

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Руководитель ОП Украины призвал мир реагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики. Ермак назвал это возможной подготовкой к ядерной катастрофе.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, отметив, что это может быть подготовкой к возможному сценарию ядерной катастрофы, передает УНН.

"Мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, открытым распределительным устройствам АЭС и подстанциям передачи. Это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы. россия - террорист. Их нужно остановить здесь и сейчас. Страны Запада и Глобального Юга должны жестко реагировать на подготовку террора. Он касается всех", - написал Ермак.

Напомним

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что, по данным разведки, россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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