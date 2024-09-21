На фоне угрозы российских атак: Украина призывает МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых подстанциях АЭС

ukenru
Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
  •  32770 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
  •  117399 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  123927 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  128321 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  131195 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  120646 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  149939 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116280 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142479 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  220952 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Графиков отключений не планируется, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 5 областях - Минэнерго

Графиков отключений не планируется, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 5 областях - Минэнерго

  •  32054 просмотра
Шольц в очередной раз отказался поставлять Украине ракеты Taurus

Шольц в очередной раз отказался поставлять Украине ракеты Taurus

  •  17218 просмотра
США могут отправить Украине пакет помощи на 375 млн долл. с ракетами для F-16 - Politico

США могут отправить Украине пакет помощи на 375 млн долл. с ракетами для F-16 - Politico

  •  33367 просмотра
Глава МИД Польши хочет "более смелого" подхода США в отношении Украины

Глава МИД Польши хочет "более смелого" подхода США в отношении Украины

  •  25706 просмотра
Зеленский на встрече с Байденом будет подталкивать к приглашению в НАТО и гарантиям по оружию - Bloomberg

Зеленский на встрече с Байденом будет подталкивать к приглашению в НАТО и гарантиям по оружию - Bloomberg

  •  23532 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  128833 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  130006 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  131363 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  137126 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  149939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

  •  48136 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

  •  117399 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  71837 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  119974 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  174836 просмотра
Актуальное
На фоне угрозы российских атак: Украина призывает МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых подстанциях АЭС

На фоне угрозы российских атак: Украина призывает МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых подстанциях АЭС

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 16:34  •  2660 просмотра

Read in English

Украина призвала МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на критические для АЭС подстанции. Это связано с угрозой российских атак на ядерные объекты накануне зимы, что может привести к радиационной опасности.

Украина призвала МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевые для функционирования АЭС подстанции, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

"Атаки россии на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента.

Призываем МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевые для функционирования АЭС подстанции", - говорится в заявлении, которое распространило Минэнерго.

Напомним

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что, по данным разведки, россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, отметив, что это может быть подготовкой к возможному сценарию ядерной катастрофы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина