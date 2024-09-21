На фоне угрозы российских атак: Украина призывает МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых подстанциях АЭС
Киев • УНН
Украина призвала МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на критические для АЭС подстанции. Это связано с угрозой российских атак на ядерные объекты накануне зимы, что может привести к радиационной опасности.
Украина призвала МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевые для функционирования АЭС подстанции, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
"Атаки россии на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента.
Призываем МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевые для функционирования АЭС подстанции", - говорится в заявлении, которое распространило Минэнерго.
Напомним
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что, по данным разведки, россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, отметив, что это может быть подготовкой к возможному сценарию ядерной катастрофы.