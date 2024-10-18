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Україна у вересні відновила експорт електроенергії - Energy Map

Київ • УНН

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У вересні Україна відновила експорт електроенергії в незначних обсягах після 140-денної перерви. Експорт становив лише 0,2% від обсягу імпорту, який скоротився на 7% порівняно з минулим місяцем.

Україна у вересні відновила експорт електроенергії - Energy Map

У вересні цього року Україна відновила експорт електроенергії після 140-денної перерви, імпорт знизився на 7%. Про це УНН повідомляє з посиланням на Energy Map. 

Деталі

За інформацією Energy Map, у вересні 2024 року Україна відновила експорт електроенергії в незначних обсягах. 29 та 30 вересня в окремі нічні та денні години до Польщі, Румунії та Угорщини надійшло 0,7 тис. МВт*год електроенергії. До цього востаннє електроенергія постачалася за кордон в травні цього року.  

Імпорт скоротився на 7% порівняно з минулим місяцем до 437,9 тис. МВт*год. 

Зазначається, що за підсумками вересня експорт електроенергії становив лише 0,2% від обсягу імпорту. 

Доповнення

14 жовтня Укренерго повідомляло, що рівень споживання відповідає сезонним показникам. В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, тому українців закликають користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00. 

Міністр енергетики пояснив, чому Україні потрібно вже зараз реалізовувати нові атомні проєкти16.10.24, 11:25 • 61838 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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