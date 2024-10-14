Рівень споживання електрики відповідає сезонним показникам - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, але зберігається дефіцит потужності в години максимального споживання . 553 населені пункти знеструмлені через бойові дії, негоду та технічні причини.
Рівень споживання відповідає сезонним показникам. В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, тому українців закликають користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00. Через бойові дії та з інших причин станом на ранок знеструмлені 553 населені пункти, повідомили в понеділок в Укренерго, передає УНН.
Споживання
За даними Укренерго, споживання відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 14 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був таким же, як у цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 11 жовтня.
Вчора, 13 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,2% вищим, ніж минулої неділі, 6 жовтня. Як розповіли в Укренерго, причина такої динаміки – зниження температури повітря у більшості регіонів України.
Також в компанії додали, що через атаки рф в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому закликали користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.
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Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 553 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській областях.
Через наслідки негоди на ранок були знеструмлені 30 населених пунктів у Дніпропетровській, Чернігівській і Волинській областях.
З технічних причин є знеструмлені споживачі у Кіровоградській і Запорізькій областях.
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