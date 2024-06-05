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Колісник розповів про план дій з відновлення потужності енергетики: застосують низку спрощень

Колісник розповів про план дій з відновлення потужності енергетики: застосують низку спрощень

Київ • УНН

 • 22388 перегляди

Уряд спрощує умови будівництва генеруючих об'єктів, скасовує податки на імпорт енергетичного обладнання та розробляє інструменти кредитування для збільшення додаткових генеруючих потужностей та підготовки до опалювального сезону.

Уряд прийняв рішення спростити умови будівництва генеруючих об'єктів, щоб пришвидшити процес нарощування додаткової генерації. А НБУ працює над скасуванням деяких податків для завезення енергетичного обладнання. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає кореспондент УНН.

Ми повідомляли підприємства та місцеву владу, щоб на об’єкти критичної інфраструктури встановлювали резервні типи живлення під власні потреби. На сьогодні є певна взаємодія, буде встановлене додаткове обладнання - газотурбінні та газопоршневі установки, як резервний тип живлення, для забезпечення проходження опалювального сезону

- сказав Колісник.

За його словами, подібні рішення є, зокрема, і для Харкова, де розроблено деталізований план заходів для підготовки до опалювального сезону.

Маємо і загальний план дій по країні по кожній області. Урядом прийняте рішення спростити умови будівництва генеруючих об’єктів. Спрощення буде стосуватись будівельних вимог, екологічних та інших вимог, для того, аби швидко побудувати та ввести в експлуатацію додаткову потужність. Також Національна комісія прийняла рішення, щодо спрощення умов приєднання до електричної та газової мережі. Набір таких кроків дозволить наростити додаткову потужність у всіх областях

- наголосив він.

Колісник розповів, що Національний банк та Міністерство економіки працюють над зняттям деяких податків для завезення енергетичного обладнання та розробляють фінансові інструменти, для того щоб бізнес та побутові споживачі могли отримувати доступ до кредитування.

Нагадаємо

Станом на сьогодні Україна втратила понад 9,2 МВт потужності через удари ворога по критично важливій інфраструктурі та об'єктах електроенергетики.

На Харківщині фактично повністю знищено генерацію, втім є програми для забезпечення світлом і теплом – Галущенко24.05.24, 16:23 • 12892 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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