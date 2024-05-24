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На Харківщині фактично повністю знищено генерацію, втім є програми для забезпечення світлом і теплом – Галущенко

На Харківщині фактично повністю знищено генерацію, втім є програми для забезпечення світлом і теплом – Галущенко

Київ • УНН

 • 12890 перегляди

Енергетика Харківської області майже повністю зруйнована через постійні обстріли, але існують програми забезпечення регіону світлом і теплом.

Через постійні ворожі обстріли фактично повністю знищено генерацію на Харківщини. Однак, існуюють відповідні програми забезпечення регіону світлом і теплом. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час  "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає УНН.

Деталі

 "На жаль, через постійні обстріли, близькість до ворога – фактично повністю знищено генерацію в регіоні. Причому зруйновані не тільки великі станції, як Зміївська ТЕС або ТЕЦ-5, а й маленькі станції ТЕЦ-3, ТЕЦ-2 ЕСХАР. Умовно, вони всі зруйновані майже під нуль", - розповів Галущенко.

Галущенко вказав, що Харківщина сьогодні є пріоритетом для міністерства енергетики у вирішенні питань енерго- і теплозабезпечення. За його словами, відомство зараз виходить  з того, як швидко забезпечити автономність у теплопостачанні та електропостачанні регіону.

" Є відповідні програми. Ми працюємо постійно.  Є відповідний штаб, який цим займається 24/7. Уже сьогодні визначено відповідні точки, устаткування, яке потрібно буде встановити до початку опалювального сезону саме в Харківській області", - сказав він.

Енергетика втратила суттєву частину генерації, є потреба у раціональному споживанні - Президент17.05.24, 20:04 • 24927 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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