На Харьковщине фактически полностью уничтожена генерация, впрочем есть программы для обеспечения светом и теплом - Галущенко

Из-за постоянных вражеских обстрелов фактически полностью уничтожена генерация на Харьковщине. Однако, существуют соответствующие программы обеспечения региона светом и теплом. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, передает УНН.

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"К сожалению, из-за постоянных обстрелов, близости к врагу - фактически полностью уничтожена генерация в регионе. Причем разрушены не только крупные станции, как Змиевская ТЭС или ТЭЦ-5, но и маленькие станции ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 ЭСХАР. Условно, они все разрушены почти под ноль", - рассказал Галущенко.

Галущенко указал, что Харьковщина сегодня является приоритетом для министерства энергетики в решении вопросов энерго- и теплообеспечения. По его словам, ведомство сейчас исходит из того, как быстро обеспечить автономность в теплоснабжении и электроснабжении региона.

"Есть соответствующие программы. Мы работаем постоянно. [Есть соответствующий штаб, который этим занимается 24/7. Уже сегодня определены соответствующие точки, оборудование, которое нужно будет установить к началу отопительного сезона именно в Харьковской области", - сказал он.

Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент