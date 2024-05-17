Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент

Сейчас после российских ударов украинская энергетика потеряла существенную часть генерации, нужно время на восстановление. Поэтому снова есть потребность в рациональном потреблении электричества. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Очень подробный и длительный разговор по защите и восстановлению нашей энергетики, в целом ситуации в энергосфере. Премьер-министр Шмыгаль, министр энергетики, военные, представители энергокомпаний. Сейчас после российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. И нужно время на восстановление. Нужно много усилий для дальнейшего развития энергетики - новой энергетики, которая будет способна работать несмотря на угрозы российского террора - сказал Зеленский.

По его словам, в Украине уже готовятся к следующему отопительному сезону, и это предусматривает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации.

"Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества. И на уровне правительства, и на уровне областной и местной власти, от энергетических компаний должно быть обеспечено полное информирование общества о том, как происходят сейчас отключения электричества, когда есть пиковая нагрузка и почему нужно сознательное отношение каждого и каждой к потреблению. Конечно, мы работаем над тем, чтобы дать Украине больше защиты ПВО. Работаем со всеми партнерами и действительно в постоянном режиме, убеждаем их", - рассказал Зеленский.

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Правительство Украины работает над восстановлением энергетической инфраструктуры, децентрализацией и обеспечением надежного энергоснабжения критической инфраструктуры, повышением энергоэффективности и увеличением добычи для решения сложной ситуации, вызванной российскими атаками на энергосистему.