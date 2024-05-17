Завтра в Украине не планируют отключать "свет" для населения

Завтра в Украине не планируют отключений для бытовых потребителей. Ограничения будут действовать только для промышленности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 18 мая по всей территории Украины с 19:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются - сообщили в Укрэнерго.

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В компании также отметили, что сообщают только временные рамки, в которые действуют графики почасовых отключений - то есть возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов. Информацию, будут ли применены отключения и когда именно в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

"Причина ограничений - последствия пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Из-за повреждения украинские электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до атак. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - резюмировали в Укрэнерго.

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