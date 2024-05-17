Завтра в Україні не планують відключати "світло" для населення
Київ • УНН
Завтра в Україні не планується відключення електроенергії для побутових споживачів, обмеження стосуватимуться лише промисловості з 19:00 до опівночі.
Завтра в Україні не планують відключень для побутових споживачів. Обмеження будуть діяти лише для промисловості, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 18 травня по всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються
Додамо
У компанії також наголосили, що повідомляють лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень - тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
"Причина обмежень – наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня. Через пошкодження українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - резюмували в Укренерго.
Сьогодні в Україні знову застосують стабілізаційні графіки відключення світла: що відомо17.05.24, 18:01 • 18648 переглядiв