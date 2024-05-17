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Завтра в Україні не планують відключати "світло" для населення

Київ • УНН

 • 21686 перегляди

Завтра в Україні не планується відключення електроенергії для побутових споживачів, обмеження стосуватимуться лише промисловості з 19:00 до опівночі.

Завтра в Україні не планують відключень для побутових споживачів. Обмеження будуть діяти лише для промисловості, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 18 травня по всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються

 - повідомили в Укренерго.

Додамо

У компанії також наголосили, що повідомляють лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень - тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, чи будуть застосовані відключення та коли саме у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Причина обмежень – наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня. Через пошкодження українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - резюмували в Укренерго.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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