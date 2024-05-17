Сьогодні в Україні знову застосують стабілізаційні графіки відключення світла: що відомо

Сьогодні з 19:00 будуть знову задіяні стабілізаційні графіки відключень. 17 травня в Україні "антирекорд" – використовується максимальна можливість імпорту, 1,7 ГВт-год. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У графіках є три зони: темно-сіра, електроенергії точно немає, коли діють графіки. Світло-сіра, коли постачання є тільки тоді, коли обсягів вистачає. Біла - коли світло гарантовано є. Щоб утриматися у вчорашніх лімітах, колегам потрібно було відключати і в світло-сірих зонах графіку також - написав Коваленко.

Він закликав людей ставитися з розуміння, до ситуації, коли світла може не бути понад 7 годин. За його словами, енергетики обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації.

Шмигаль назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці

"Звісно, це може видаватися несправедливим: світла немає сім годин, потім півтори-дві години є (закладаю час на перемикання), а потім знову немає. У мене особисто вчора світла не було 7 годин поспіль. Проте прошу поставитися із розумінням до ситуації. Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації", - розповів Коваленко.

Він наголосив, що обмеження від НЕК дуже суттєві, десь третина від звичних обсягів споживання.

"Нагадаю: сьогодні з 19:00 будуть знову задіяні стабілізаційні графіки. Обмеження від НЕК дуже суттєві, десь третина від звичних обсягів споживання. А ще сьогодні у нас "антирекорд" - ми використовуємо максимальну можливість імпорту, 1,7 ГВт-год. Це означає, що наших з вами зусиль по економі наразі мало", - повідомив Коваленко.

Окрім того, він нагадав, де можна зараз подивитися графіки:

· Сайт yasno.com.ua

· Застосунок bit.ly/yasno-app

· Чатботи у вайбері bit.ly/yasno_viber та в телеграмі bit.ly/yasno_tg

Також він повідомив, як дізнатися, яке у вас відключення - стабілізаційне чи екстрене.

"Там же, у графіках, ми вказуємо, який тип відключення, якщо воно взагалі є. Якщо вказано, що відключень немає, але й немає світла, у вас якась локальна аварія", - написав Коваленко.

У Держенергонагляді прогнозують зменшення кількості графіків відключень світла: що відомо