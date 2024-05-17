Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно

Сегодня с 19:00 будут снова задействованы стабилизационные графики отключений. 17 мая в Украине "антирекорд" - используется максимальная возможность импорта, 1,7 ГВт-ч. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook, передает УНН.

В графиках есть три зоны: темно-серая, электроэнергии точно нет, когда действуют графики. Светло-серая, когда поставки есть только тогда, когда объемов хватает. Белая - когда свет гарантированно есть. Чтобы удержаться во вчерашних лимитах, коллегам нужно было отключать и в светло-серых зонах графика также - написал Коваленко.

Он призвал людей относиться с пониманием, к ситуации, когда света может не быть более 7 часов. По его словам, энергетики обязательно найдут сбалансированный выход из ситуации.

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"Конечно, это может казаться несправедливым: света нет семь часов, потом полтора-два часа есть (закладываю время на переключение), а потом снова нет. У меня лично вчера света не было 7 часов подряд. Однако прошу отнестись с пониманием к ситуации. Коллеги обязательно найдут сбалансированный выход из ситуации", - рассказал Коваленко.

Он отметил, что ограничения от НЭК очень существенные, где-то треть от привычных объемов потребления.

«Напомню: сегодня с 19:00 будут снова задействованы стабилизационные графики. Ограничения от НЭК очень существенные, где-то треть от привычных объемов потребления. А еще сегодня у нас «антирекорд» - мы используем максимальную возможность импорта, 1,7 ГВт-ч. Это означает, что наших с вами усилий по экономии пока мало", - сообщил Коваленко.

Кроме того, он напомнил, где можно сейчас посмотреть графики:

- Сайт yasno.com.ua

- Приложение bit.ly/yasno-app

- Чатботы в вайбере bit.ly/yasno_viber и в телеграмме bit.ly/yasno_tg

Также он сообщил, как узнать, какое у вас отключение - стабилизационное или экстренное.

"Там же, в графиках, мы указываем, какой тип отключения, если оно вообще есть. Если указано, что отключений нет, но и нет света, у вас какая-то локальная авария", - написал Коваленко.

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