В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно
Киев • УНН
Недавние отключения электроэнергии были вызваны резким похолоданием и повреждением многих маневренных генерирующих мощностей в результате ракетных и беспилотных атак рф, но в ближайшие несколько дней ожидается определенное потепление, что может уменьшить дефицит генерирующих мощностей и количество введенных графиков ограничений.
Отключение света в течение последних нескольких суток связано с определенным похолоданием и повреждением большого количества маневровой генерации. Однако, в течение следующих нескольких суток ожидается определенное потепление, что может привести к уменьшению дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме и уменьшению количества внедренных графиков ограничений. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал председатель Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, передает корреспондент УНН.
"Эти отключения, которые мы наблюдаем в течение последних нескольких суток, в значительной степени связаны с определенным похолоданием. Хотя первоочередной причиной является повреждение большого количества маневровой генерации в результате ракетно-дронных атак. В течение последних двух месяцев было 5 таких массированных атак, которые нанесли ущерб и разрушения", - указал чиновник.
В течение следующих несколько суток мы ожидаем определенное потепление, а также прогнозируем уменьшение дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме. Соответственно, можно ожидать уменьшения количества внедренных графиков ограничений
Он добавил, что в будущем могут быть отключения различными по объемам.
"Прогнозируем их существенное уменьшение, но полностью их избежать, к сожалению, не удастся. Уменьшение отключений также мы ожидаем за счет того, что сейчас наступает период увеличения генерации солнечными электростанциями. Поэтому по крайней мере в течение дневных часов дефицита генерирующих мощностей не ожидается", - добавил Слободян.
По его словам, сейчас есть необходимость экономить электроэнергию промышленными и бытовыми пользователями.
"Не использовать освещение в тех помещениях, где не находятся люди, а также очень экономно пользоваться такими приборами, как обогревательные установки, климатическая техника", - отметил Слободян.
Напомним
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В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно
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