В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно

Отключение света в течение последних нескольких суток связано с определенным похолоданием и повреждением большого количества маневровой генерации. Однако, в течение следующих нескольких суток ожидается определенное потепление, что может привести к уменьшению дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме и уменьшению количества внедренных графиков ограничений. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал председатель Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, передает корреспондент УНН.

"Эти отключения, которые мы наблюдаем в течение последних нескольких суток, в значительной степени связаны с определенным похолоданием. Хотя первоочередной причиной является повреждение большого количества маневровой генерации в результате ракетно-дронных атак. В течение последних двух месяцев было 5 таких массированных атак, которые нанесли ущерб и разрушения", - указал чиновник.

В течение следующих несколько суток мы ожидаем определенное потепление, а также прогнозируем уменьшение дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме. Соответственно, можно ожидать уменьшения количества внедренных графиков ограничений - сказал Слободян.

Он добавил, что в будущем могут быть отключения различными по объемам.

"Прогнозируем их существенное уменьшение, но полностью их избежать, к сожалению, не удастся. Уменьшение отключений также мы ожидаем за счет того, что сейчас наступает период увеличения генерации солнечными электростанциями. Поэтому по крайней мере в течение дневных часов дефицита генерирующих мощностей не ожидается", - добавил Слободян.

По его словам, сейчас есть необходимость экономить электроэнергию промышленными и бытовыми пользователями.

"Не использовать освещение в тех помещениях, где не находятся люди, а также очень экономно пользоваться такими приборами, как обогревательные установки, климатическая техника", - отметил Слободян.

Напомним

ДТЭК предупредил потребителей в нескольких регионах, что стабилизационные отключения будут применяться с 19:00, но до этого времени отключений электроэнергии не должно быть.