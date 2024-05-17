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З 19:00 можуть виключати світло в Києві та області - ДТЕК

З 19:00 можуть виключати світло в Києві та області - ДТЕК

Київ • УНН

 • 26529 перегляди

ДТЕК попередив споживачів у кількох регіонах, що стабілізаційні відключення будуть застосовуватися з 19:00, але до цього часу відключень електроенергії не має бути.

Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені, попередили споживачів у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині у компанії ДТЕК, пише УНН.

Деталі

"За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення", - вказали у ДТЕК у соцмережах.

Графіки, як вказано, можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області.

На наступному тижні ситуація з електропостачанням може бути дійсно значно легшою – Укренерго16.05.24, 14:40 • 20179 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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