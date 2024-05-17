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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
С 19:00 могут выключать свет в Киеве и области - ДТЭК
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
С 19:00 могут выключать свет в Киеве и области - ДТЭК
ДТЭК предупредил потребителей в нескольких регионах, что стабилизационные отключения будут применяться с 19:00, но до этого времени отключений электроэнергии не должно быть.
В Одесской области предотвратили попытку диверсантов поджечь железнодорожный объект
Диверсанты пытались взорвать железнодорожный объект в Одесской области, но им помешала дежурная по переезду, которая потушила пожар в релейном шкафу.
В новороссийске в рф дроны поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала - росСМИ
В новороссийске, россия, БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы, 2 терминала.
Федоров дал советы, как позаботиться об интернете на время отключений света
Вице-премьер-министр Михаил Федоров дал советы по обеспечению стабильного доступа к интернету во время отключения электроэнергии.
Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов
Спутниковые снимки показывают значительные повреждения аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму после недавних ракетных ударов. В частности можно увидеть уничтоженные самолеты и сгоревший склад горючего.
В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА
Значительная часть временно оккупированного Севастополя осталась без электричества после ночной атаки беспилотников, и на восстановление энергосистемы города понадобится около суток.
В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали
Силы обороны сбили три вражеских беспилотника над Полтавской областью, жертв и разрушений инфраструктуры нет.
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в серьезном состоянии в больнице Рузвельта в Банской Быстрице после 5-часовой операции после покушения на него, в результате которого в него стреляли с близкого расстояния.
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW
Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в тыловых районах Украины из-за отсутствия в Украине средств противовоздушной обороны.
Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек
Национальный банк Украины укрепил гривну на 14 копеек, установив официальный курс на уровне 39,4395 UAH/USD.