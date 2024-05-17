С 19:00 могут выключать свет в Киеве и области - ДТЭК

Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены, предупредили потребителей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях в компании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

"По предварительному указанию Укрэнерго, с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения", - указали в ДТЭК в соцсетях.

Графики, как указано, можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или вашей области.

На следующей неделе ситуация с электроснабжением может быть действительно значительно легче - Укрэнерго