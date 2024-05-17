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У Держенергонагляді прогнозують зменшення кількості графіків відключень світла: що відомо

Київ • УНН

 • 38928 перегляди

Нещодавні відключення електроенергії були спричинені різким похолоданням та пошкодженням багатьох маневрених генеруючих потужностей внаслідок ракетних та безпілотних атак рф, але в найближчі кілька днів очікується певне потепління, що може зменшити дефіцит генеруючих потужностей та кількість запроваджених графіків обмежень.

Відключення світла впродовж останніх кількох діб пов’язано із певним похолоданням та пошкодженням великої кількості маневрової генерації. Однак, впродовж наступних кількох діб очікується певне потепління, що може призвести до зменшення дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі та зменшення кількості впроваджених графіків обмежень. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, передає кореспондент УНН.

"Ці відключення, які ми спостерігаємо впродовж останніх кількох діб, значною мірою пов’язані із певним похолоданням. Хоча першочерговою причиною є пошкодження великої кількості маневрової генерації внаслідок ракетно-дронових атак. Протягом останніх двох місяців було 5 таких масованих атак, які завдали збитків і руйнувань", - вказав посадовець.

Впродовж наступних кілька діб ми очікуємо певне потепління, а також прогнозуємо зменшення дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі. Відповідно, можна очікувати зменшення кількості впроваджених графіків обмежень

- сказав Слободян.

Він додав, що у майбутньому можуть бути відключення різними за обсягами.

"Прогнозуємо їх суттєве зменшення, але повністю їх уникнути, на жаль, не вдасться. Зменшення відключень також ми очікуємо за рахунок того, що зараз настає період збільшення генерації сонячними електростанціями. Тому принаймні впродовж денних годин дефіцити генеруючих потужностей не очікується", - додав Слободян.

За його словами, наразі є необхідність заощаджувати електроенергію промисловими і побутовими користувачами.

"Не використовувати освітлення у тих приміщеннях, де не перебувають люди, а також дуже ощадливо користуватися такими приладами, як обігрівальні установки, кліматична техніка", - зазначив Слободян.

Нагадаємо

ДТЕК попередив споживачів у кількох регіонах, що стабілізаційні відключення будуть застосовуватися з 19:00, але до цього часу відключень електроенергії не має бути.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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