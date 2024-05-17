Шмыгаль назвал четыре направления работы для улучшения ситуации в энергетике

Правительство Украины работает над восстановлением энергетической инфраструктуры, децентрализацией и обеспечением надежного энергоснабжения критической инфраструктуры, повышением энергоэффективности и увеличением добычи для решения сложной ситуации, вызванной российскими атаками на энергосистему, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

"Правительство, энергетики и все ответственные ведомства работают в непрерывном режиме, чтобы максимально улучшить ситуацию. Учитывая всю сложность ситуации, в очередной раз призываем граждан экономно использовать электроэнергию. Это должно стать новой привычкой и новой нормой для всех нас", - отметил Шмыгаль в соцсетях.

При этом Премьер назвал четыре направления работы для улучшения ситуации в энергетике:

Во-первых, продолжаем ремонты.

Вторая задача - это децентрализация и обеспечение надежного энергоснабжения для критической инфраструктуры.

Еще один ключевой элемент - это энергоэффективность.

Четвертая задача - это увеличение добычи энергоресурсов.

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