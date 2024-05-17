Шмигаль назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці
Київ • УНН
Уряд України працює над відновленням енергетичної інфраструктури, децентралізацією та забезпеченням надійного енергопостачання критично важливих об'єктів, підвищенням енергоефективності та збільшенням видобутку енергії для вирішення складної ситуації, спричиненої російськими атаками на енергосистему.
Уряд України працює над відновленням енергетичної інфраструктури, децентралізацією та забезпеченням надійного енергопостачання критичної інфраструктури, підвищенням енергоефективності та збільшенням видобутку для вирішення складної ситуації, спричиненої російськими атаками на енергосистему, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють в безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію. З огляду на всю складність ситуації, вкотре закликаємо громадян ощадливо використовувати електроенергію. Це має стати новою звичкою та новою нормою для всіх нас", - наголосив Шмигаль у соцмережах.
При цьому Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці:
- По-перше, продовжуємо ремонти.
- Друге завдання - це децентралізація та забезпечення надійного енергопостачання для критичної інфраструктури.
- Ще один ключовий елемент - це енергоефективність.
- Четверте завдання - це збільшення видобутку енергоресурсів.
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