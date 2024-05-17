Енергетика втратила суттєву частину генерації, є потреба у раціональному споживанні - Президент
Київ • УНН
За словами Президента Зеленського, після російських ударів енергетичний сектор України втратив значні генеруючі потужності, що зумовлює необхідність раціонального споживання електроенергії до відновлення.
Зараз після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, потрібен час на відновлення. Тому знову є потреба у раціональному споживанні електрики. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Дуже детальна й тривала розмова щодо захисту та відновлення нашої енергетики, загалом ситуації в енергосфері. Прем’єр-міністр Шмигаль, міністр енергетики, військові, представники енергокомпаній. Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. І потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору
За його словами, в Україні вже готуються до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.
"Тому зараз знову є потреба в дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і дійсно в постійному режимі, переконуємо їх", - розповів Зеленський.
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Доповнення
Уряд України працює над відновленням енергетичної інфраструктури, децентралізацією та забезпеченням надійного енергопостачання критичної інфраструктури, підвищенням енергоефективності та збільшенням видобутку для вирішення складної ситуації, спричиненої російськими атаками на енергосистему.