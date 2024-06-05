Колесник рассказал о плане действий по восстановлению мощности энергетики: применят ряд упрощений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  6209 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  17309 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  38933 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  44497 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  43791 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  47341 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  109535 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  114930 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  115262 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
4 июня 2024, 08:41  •  109842 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

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"Укрпочта" вводит услугу оплаты упаковки получателем

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Оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по приграничью Черниговщины: зафиксировано 87 взрывов

Оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по приграничью Черниговщины: зафиксировано 87 взрывов

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В Луганской области оккупанты безуспешно штурмовали позиции Сил обороны со стороны Кременной, ежедневно обстреливают Невское

В Луганской области оккупанты безуспешно штурмовали позиции Сил обороны со стороны Кременной, ежедневно обстреливают Невское

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
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"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

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"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

4 июня 2024, 07:53  •  138490 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  155667 просмотра

Колесник рассказал о плане действий по восстановлению мощности энергетики: применят ряд упрощений

Правительство упрощает условия строительства генерирующих объектов, отменяет налоги на импорт энергетического оборудования и разрабатывает инструменты кредитования для увеличения дополнительных генерирующих мощностей и подготовки к отопительному сезону.

Экономика •   •  9316 просмотра
Колесник рассказал о плане действий по восстановлению мощности энергетики: применят ряд упрощений

80-летие высадки союзников в Нормандии: Байден выступит во Франции с речью о демократии

Президент США Джо Байден прибыл во Францию, чтобы почтить 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии и выступить с речью о демократии на фоне войны России против Украины.

политика •   •  9194 просмотра
80-летие высадки союзников в Нормандии: Байден выступит во Франции с речью о демократии

"Укрпочта" вводит услугу оплаты упаковки получателем

"Укрпочта" внедряет услугу, позволяющую получателям оплачивать тару для посылок, избавляя от необходимости покупать коробки или упаковку отдельно.

Общество •   •  7907 просмотра
"Укрпочта" вводит услугу оплаты упаковки получателем

Оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по приграничью Черниговщины: зафиксировано 87 взрывов

За сутки российские войска нанесли 87 ударов из различного вооружения по по приграничью Черниговской области.

Общество •   •  6822 просмотра
Оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по приграничью Черниговщины: зафиксировано 87 взрывов

Украина получила инновационный препарат для профилактики ВИЧ

Украина стала одной из 5 стран, получивших инновационный препарат длительного действия для доконтактной профилактики ВИЧ CAB-LA.

Общество •   •  5966 просмотра
Украина получила инновационный препарат для профилактики ВИЧ

В Луганской области оккупанты безуспешно штурмовали позиции Сил обороны со стороны Кременной, ежедневно обстреливают Невское

В Луганской области российские оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских военных со стороны Кременной в Лиманском направлении, в то время как Невское подвергается ежедневным обстрелам.

Война •   •  6920 просмотра
В Луганской области оккупанты безуспешно штурмовали позиции Сил обороны со стороны Кременной, ежедневно обстреливают Невское

Украина собирается привлечь средства из 50-миллиардного фонда Ukraine Facility от ЕС на восстановление энергетики

Украина будет работать с партнерами, чтобы средства из фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро от ЕС можно было быстрее привлечь для восстановления энергетики, и правительство готовится расширить программу доступного кредитования "5-7-9" на проекты распределенной генерации.

Экономика •   •  6400 просмотра
Украина собирается привлечь средства из 50-миллиардного фонда Ukraine Facility от ЕС на восстановление энергетики

россияне обстреляли Донетчину 2300 раз за сутки: есть раненый

россияне 2300 раз обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, ранив одного человека и повредив 24 гражданских объекта.

Война •   •  6320 просмотра
россияне обстреляли Донетчину 2300 раз за сутки: есть раненый

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Украина располагает обширной сетью сельскохозяйственных компаний, связанных с россией, включая GNT Group, принадлежащую Сергею Грозе и Владимиру Науменко.

Экономика •   •  37010 просмотра
Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

В сети мультимаркетов "Аврора" стартует новая благотворительная акция, чтобы собрать 3 млн гривен на покупку школьных принадлежностей и девайсов для детей, потерявших родителей во время войны.

Новости Бизнеса •   •  3879 просмотра
"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны