Колесник рассказал о плане действий по восстановлению мощности энергетики: применят ряд упрощений

Правительство приняло решение упростить условия строительства генерирующих объектов, чтобы ускорить процесс наращивания дополнительной генерации. А НБУ работает над отменой некоторых налогов для завоза энергетического оборудования. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает корреспондент УНН.

Мы уведомляли предприятия и местные власти, чтобы на объекты критической инфраструктуры устанавливали резервные типы питания под собственные нужды. На сегодня есть определенное взаимодействие, будет установлено дополнительное оборудование-газотурбинные и газопоршневые установки, как резервный тип питания, для обеспечения прохождения отопительного сезона - сказал Колесник.

По его словам, подобные решения есть, в частности, и для Харькова, где разработан детализированный план мероприятий для подготовки к отопительному сезону.

Имеем и общий план действий по стране по каждой области. Правительством принято решение упростить условия строительства генерирующих объектов. Упрощение будет касаться строительных требований, экологических и других требований, для того, чтобы быстро построить и ввести в эксплуатацию дополнительную мощность. Также Национальная комиссия приняла решение, по упрощению условий присоединения к электрической и газовой сети. Набор таких шагов позволит нарастить дополнительную мощность во всех областях - подчеркнул он.

Колесник рассказал, что Национальный банк и Министерство экономики работают над снятием некоторых налогов для завоза энергетического оборудования и разрабатывают финансовые инструменты, для того чтобы бизнес и бытовые потребители могли получать доступ к кредитованию.

Напомним

По состоянию на сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности из-за ударов врага по критически важной инфраструктуре и объектам электроэнергетики.

На Харьковщине фактически полностью уничтожена генерация, впрочем есть программы для обеспечения светом и теплом - Галущенко