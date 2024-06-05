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На сьогодні Україна втратила понад 9,2 МВт потужності – Міненерго

На сьогодні Україна втратила понад 9,2 МВт потужності – Міненерго

Київ • УНН

 • 18030 перегляди

Станом на сьогодні Україна втратила понад 9,2 МВт потужності через удари ворога по критично важливій інфраструктурі та об'єктах електроенергетики.

Ситуація в енергосистемі залишається складною, застосовуються графіки відключень та окремі мережеві обмеження. Через обстріли росіянами критичної інфраструктури, Україна втратила понад 9,2 МВт потужності. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає УНН.

Ситуація залишається дійсно складною. Зараз є розуміння необхідних ремонтних заходів та заходів по відновленню об’єктів інфраструктури, для того аби стабілізувати ситуацію. Графіки є прогнозними і застосовуються для справедливого розподілення наявної електроенергії всім типам споживачів. Власне тому питання стабілізації та роботи енергосистеми є ключовими

- каже Колісник.

Він розповів, що сьогодні також діють окремі мережеві обмеження, для того аби провести необхідні ремонти та відновити лінії.

"На сьогодні ми втратили понад 9,2 МВт потужності. Ворог завдає ударів по об’єктах маневреній генерації, яка саме дає нам змогу покривати пікове ранішні та вечірні навантаження", - додав заступник міністра енергетики.

Нагадаємо

Сьогодні, 5 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати протягом усієї доби.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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