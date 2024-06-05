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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности - Минэнерго

На сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности - Минэнерго

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 07:01  •  2348 просмотра

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По состоянию на сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности из-за ударов врага по критически важной инфраструктуре и объектам электроэнергетики.

Ситуация в энергосистеме остается сложной, применяются графики отключений и отдельные сетевые ограничения. Из-за обстрелов россиянами критической инфраструктуры, Украина потеряла более 9,2 МВт мощности. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает УНН.

Ситуация остается действительно сложной. Сейчас есть понимание необходимых ремонтных мероприятий и мероприятий по восстановлению объектов инфраструктуры, для того чтобы стабилизировать ситуацию. Графики являются прогнозными и применяются для справедливого распределения имеющейся электроэнергии всем типам потребителей. Собственно поэтому вопросы стабилизации и работы энергосистемы являются ключевыми

- говорит Колесник.

Он рассказал, что сегодня также действуют отдельные сетевые ограничения, для того чтобы провести необходимые ремонты и восстановить линии.

"На сегодня мы потеряли более 9,2 МВт мощности. Враг наносит удары по объектам маневренной генерации, которая именно позволяет нам покрывать пиковые утренние и вечерние нагрузки", - добавил замминистра энергетики.

Напомним

Сегодня, 5 июня, отключения электроэнергии могут применять в течение всех суток.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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