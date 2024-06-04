У середу протягом доби можливі відключення світла по всій Україні - Укренерго
Київ • УНН
Завтра в енергосистемі протягом усієї доби прогнозується енергодефіцит. Тож відключення електроенергії можуть застосовувати з протягом усієї доби.
У середу, 5 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати протягом усієї доби. Про це заявили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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У відомстві пояснили, що завтра в енергосистемі протягом усієї доби прогнозується енергодефіцит.
Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень світла
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Доповнення
У ДТЕК додали, що завтра у Києві, та Київській, Одеській і Донецькій областях за вказівкою впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень.
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