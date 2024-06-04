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У середу протягом доби можливі відключення світла по всій Україні - Укренерго

У середу протягом доби можливі відключення світла по всій Україні - Укренерго

Київ • УНН

 • 24091 перегляди

Завтра в енергосистемі протягом усієї доби прогнозується енергодефіцит. Тож відключення електроенергії можуть застосовувати з протягом усієї доби.

У середу, 5 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати  протягом усієї доби. Про це заявили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі 

У відомстві пояснили, що завтра в енергосистемі протягом усієї доби прогнозується енергодефіцит.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень світла 

- пояснюють в "Укренерго".

В НКРЕКП сподіваються, що відключень світла стане менше, але це буде не відразу після підняття тарифу04.06.24, 12:15 • 15899 переглядiв

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Доповнення 

У ДТЕК додали, що завтра у Києві, та Київській, Одеській і Донецькій областях за вказівкою впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень.

Нагадаємо

У Пенсійному фонді заявили, що у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію розмір субсидії для одержувачів буде автоматично перераховано. Це не вимагає від одержувачів субсидій повторного звернення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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