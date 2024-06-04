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В НКРЕКП сподіваються, що відключень світла стане менше, але це буде не відразу після підняття тарифу

В НКРЕКП сподіваються, що відключень світла стане менше, але це буде не відразу після підняття тарифу

Київ • УНН

 • 15899 перегляди

Незважаючи на підвищення тарифу на електроенергію, відключення триватимуть. Енергетики відчують ефект від надходження коштів лише через місяць, коли люди почнуть сплачувати нові рахунки.

В НКРЕКП висловили сподівання, що відключень світла стане менше, але це не відбудеться відразу з точки підняття тарифу на електроенергію. Енергетики відчують ефект від підвищення тарифу у вигляді надходження коштів приблизно десь через місяць, коли прийдуть нові платіжки й люди почнуть їх платити. Про це повідомив профільний член НКРЕКП Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Перед схваленням Кабміном рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год, розглядався варіант переходу на диференційований тариф, коли українські сім'ї могли б завдяки ощадливому споживанню платити за електроенергію по старому тарифу - 2,64 грн/кВт-год.

На запитання, чому відмовилися від варіанту з диференційованим тарифом за обсягом споживання до 100 кВт*год включно, Ущаповський відповів:

"Це пов’язано з тим, що коли один тариф встановлений, то його значно легше адмініструвати й це абсолютно виключає можливість маніпуляції та зловживань на місцях. Тому урядом було прийнято таке рішення. Для захисту малозабезпечених верств населення, ті хто сьогодні споживають мало, передбачена система адресних субсидій, яка вирішить цю проблему й незахищені верстви населення не помітять значного підвищення суми в платіжках".

Також він пояснив чим обумовлене підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

Ця цифра обумовлена тим, що міністерство енергетики та уряд максимально розглядали питання для того, щоб забезпечити населення електроенергією, яка має найнижчу вартість. Ця електроенергія виробляється зараз такими державними компаніями як "Укргідроенерго", "Енергоатом". Тому при розрахунку цієї ціни була взята собівартість вироблення електроенергії цими двома суб’єктами, додані транспортні тарифи і вийшли на величину 4,32 грн за кВт*год. Так вираховувалася ця ціна

- розповів Ущаповський.

Окрім того, він прокоментував чому попри підвищення тарифу тривають відключення світла.

Енергосистема України це дуже складний організм й на сьогодні основне завдання енергетиків – це не гаяти часу та використати всі можливі ресурси допомоги яку надають нам наші західні партнери, до тих грошей які зайдуть з тарифом для того, щоб вже зараз, вже сьогодні розпочати та проводити ремонтно-відновлювальні роботи. На жаль той ефект, який дасть підвищення тарифу у вигляді надходження коштів енергетики відчують приблизно десь через місяць, коли прийдуть нові платіжки й люди почнуть їх платити

- зазначив Ущаповський.

Тому за його словами, відключення зараз йдуть виключно через те, що енергосистема України зазнала серйозних пошкоджень збоку рф.

"Всі енергетики працюють 24/7 й при умові ресурсу, який буде надходити, буде закуповуватися відповідне обладнання й ми сподіваємося, що відключень стане менше, але це не відбудеться відразу з точки підняття тарифу", - сказав Ущаповський.

В Міненерго назвали причину підвищення тарифу на електроенергію03.06.24, 20:17 • 26639 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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