В НКРЭКУ надеются, что отключений света станет меньше, но это будет не сразу после поднятия тарифа

В НКРЭКУ выразили надежду, что отключений света станет меньше, но это не произойдет сразу с точки поднятия тарифа на электроэнергию. Энергетики почувствуют эффект от повышения тарифа в виде поступления средств примерно через месяц, когда придут новые платежки и люди начнут их платить. Об этом сообщил профильный член НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Перед одобрением Кабмином решения по повышению тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч, рассматривался вариант перехода на дифференцированный тариф, когда украинские семьи могли бы благодаря экономному потреблению платить за электроэнергию по старому тарифу - 2,64 грн/кВт-ч.

На вопрос, почему отказались от варианта с дифференцированным тарифом по объему потребления до 100 кВт*ч включительно, Ущаповский ответил:

"Это связано с тем, что когда один тариф установлен, то его значительно легче администрировать и это абсолютно исключает возможность манипуляции и злоупотреблений на местах. Поэтому правительством было принято такое решение. Для защиты малообеспеченных слоев населения, те кто сегодня потребляют мало, предусмотрена система адресных субсидий, которая решит эту проблему и незащищенные слои населения не заметят значительного повышения суммы в платежках".

Также он объяснил чем обусловлено повышение тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.

Эта цифра обусловлена тем, что министерство энергетики и правительство максимально рассматривали вопрос для того, чтобы обеспечить население электроэнергией, которая имеет самую низкую стоимость. Эта электроэнергия производится сейчас такими государственными компаниями как" Укргидроэнерго","Энергоатом". Поэтому при расчете этой цены была взята себестоимость выработки электроэнергии этими двумя субъектами, добавлены транспортные тарифы и вышли на величину 4,32 грн за кВт*ч. Так высчитывалась эта цена - рассказал Ущаповский.

Кроме того, он прокомментировал почему несмотря на повышение тарифа продолжаются отключения света.

Энергосистема Украины это очень сложный организм и на сегодня основная задача энергетиков-это не терять времени и использовать все возможные ресурсы помощи которую оказывают нам наши западные партнеры, к тем деньгам которые зайдут с тарифом для того, чтобы уже сейчас, уже сегодня начать и проводить ремонтно-восстановительные работы. К сожалению тот эффект, который даст повышение тарифа в виде поступления средств энергетики почувствуют примерно где-то через месяц, когда придут новые платежки и люди начнут их платить - отметил Ущаповский.

Поэтому по его словам, отключения сейчас идут исключительно из-за того, что энергосистема Украины получила серьезные повреждения сбоку рф.

"Все энергетики работают 24/7 и при условии ресурса, который будет поступать, будет закупаться соответствующее оборудование и мы надеемся, что отключений станет меньше, но это не произойдет сразу с точки поднятия тарифа", - сказал Ущаповский.

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