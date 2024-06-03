В Минэнерго назвали причину повышения тарифа на электроэнергию

Дополнительные средства, которые получат энергетики путем повышения тарифа на электроэнергию для населения до 4,32 грн за кВт-ч, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Тариф для населения позволяет нам продолжить самую масштабную во времена независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию. Повышение тарифа-это вынужденный шаг, единственная причина которого-это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов - отметила Гринчук.

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Она напомнила, что из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, очень пострадали тепловые электростанции государственной компании " Центрэнерго "и гидроэлектростанции"Укргидроэнерго".

Также Гринчук добавила, что тариф для населения 4,32 грн за кВт*ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости, без ни копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн - сказала Гринчук.

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Заместитель министра также подчеркнула, что лето будет сложным периодом, ведь значительный объем генерации поврежден или полностью уничтожен, и нужно время на восстановление. Однако благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров энергетики имеют возможность максимально подготовить систему к зиме.