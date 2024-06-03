В Минэнерго назвали причину повышения тарифа на электроэнергию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  80992 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  103183 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  123353 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  101074 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  118477 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107877 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110677 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172502 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163250 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162359 просмотра

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НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

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В Минэнерго назвали причину повышения тарифа на электроэнергию

Тариф для населения 4,32 грн за кВт * ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям. Однако благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров энергетики имеют возможность максимально подготовить систему к зиме.

Экономика •   •  5749 просмотра
В Минэнерго назвали причину повышения тарифа на электроэнергию

Продолжаются бои в районе Волчанска - Генштаб

Украинские войска продолжают вести интенсивные бои с российскими захватчиками на нескольких фронтах, только на Покровском направлении зафиксировано 35 боев, в результате которых противник понес тяжелые потери.

Война •   •  6519 просмотра
Продолжаются бои в районе Волчанска - Генштаб

Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ

Китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения того, что товары, приобретенные в "дружественных" странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в рф, что нарушает схему оплаты поставок в Россию через третьи страны.

Новости Мира •   •  6303 просмотра
Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ

Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.

Война •   •  2919 просмотра
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.

Война •   •  9129 просмотра
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ

Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание

российские захватчики обстреляли Новобаварский район Харькова, нанеся ущерб зданию, сообщений о пострадавших пока нет.

Война •   •  11925 просмотра
Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание

В Киеве банкир и его сообщники подозреваются в присвоении более 6 млн грн

Банкир и двое его сообщников вероятно похитили более 6 миллионов гривен с банковских счетов клиентов путем подделки документов и незаконного вывода средств.

Киев •   •  12370 просмотра
В Киеве банкир и его сообщники подозреваются в присвоении более 6 млн грн

С оккупированных россией территории вывезли еще шестерых украинских детей

Команда Save Ukraine помогла трем украинским семьям с шестью детьми, в том числе тремя полусиротами, сбежать с оккупированных Россией территорий.

Общество •   •  12649 просмотра
С оккупированных россией территории вывезли еще шестерых украинских детей

Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев

Полиция Чехии задержала четырех иностранцев в аэропорте Праги в связи с нападением на членов украинской волонтерской организации Prague Maiden в Праге и возбудила уголовное дело.

Криминал и ЧП •   •  10824 просмотра
Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев

Надеюсь на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Президент уверен, что Мексика может играть значительную роль в глобальных усилиях, направленных на достижение справедливого и длительного мира в Украине, а также на восстановление полной силы Устава ООН во всем мире.

политика •   •  12346 просмотра
Надеюсь на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике