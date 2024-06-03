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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Завтра отключения света возможны в течение всех суток - "Укрэнерго"
В связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии 4 июня по всей Украине будут действовать ограничения потребления, а в регионах, превышающих установленные лимиты, будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.
Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании и технологических гигантов инвестировать в производство вооружений в Украине и создавать совместные оборонные предприятия во время азиатского саммита по безопасности Shangri-La Dialogue.
Глава Минобороны Великобритании говорит, что россия не хочет войны с НАТО и что Украина одержит победу в войне
Адмирал Тони Радакин говорит, что россия не хочет войны с НАТО, не хочет также и ядерной войны. Он также сказал, что Украина выиграет продолжающуюся войну, несмотря на недавние тактические достижения россии.
Вице президент США Харрис примет участие в саммите мира в Швейцарии
Вице-президент США Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария для участия в саммите мира, подчеркнув приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на основе принципов Устава ООН.
Изнасиловал несовершеннолетнюю: военнослужащий ВС рф подозревается в насилии на территории Херсонщины
Военнослужащему ВС рф сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки на территории Херсонской области.
Нетаньяху допускает возможность приостановить войну с ХАМАСом на 42 дня
Израиль готов приостановить войну против боевиков ХАМАС на короткий период, но не рассматривает возможность полного прекращения боевых действий.
В "Грузинской мечте" предупредили об аресте счетов НПО и СМИ за неповиновение закону об иноагентах
Грузинские власти объявили о возможном аресте счетов НПО и СМИ, которые отказываются регистрироваться в качестве "иностранных агентов" в соответствии с новым законом, требующим декларировать иностранное финансирование в размере более 20% от дохода, несмотря на опасения быть заклейменными и столкнуться с ограничениями, как в России.
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО
Суд продлил срок содержания под стражей сотрудника Управления государственной охраны, обвиняемого в убийстве подростка на станции киевского фуникулера, до 1 августа.
В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию
Городские власти не давали разрешения провести Марш равенства в Киевском метрополитене из соображений безопасности и ограниченного пространства и попросили организаторов выбрать другое место, возложив на них ответственность за соблюдение всех мер безопасности в случае, если мероприятие состоится.
В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы
В мае среднемесячная температура в Киеве составила + 16,3°C, что на 0,5°C выше климатической нормы, а количество осадков составило 23% от климатической нормы, что делает этот май восьмым по засушливости в столице с 1891 года.