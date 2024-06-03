Завтра отключения света возможны в течение всех суток - "Укрэнерго"

Завтра, 4 июня, из-за прогнозируемого дефицита электроэнергии в течение суток по всей стране будут действовать лимиты на потребление. В случае их превышения в области будут вводить графики почасовых отключений. Об этом заявили в НЭК Укрэнерго, передает УНН.

Детали

В компании объясняют , что во вторник дефицит в энергосистеме будет выше, чем сегодня. Причиной называют - рост потребления из-за жары и снижение объемов импорта.

Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00: 00 до 24: 00.При превышении лимитов облэнерго будут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений света - заявили в НЭК "Укрэнерго".

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Напомним

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что графики отключений света в Украине могут действовать как минимум в течение двух лет