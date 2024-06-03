Графіки відключень світла в Україні можуть діяти щонайменше протягом двох років - експерт
Київ • УНН
Україні потрібно кілька років, щоб повністю відновити свої генеруючі потужності, тому українці повинні бути готові до довгострокових обмежень електропостачання через постійні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.
Для повного відновлення генераційних потужностей Україні потрібно щонайменше декілька років, тож українцям потрібно бути готовими до тривалої дії обмеження електроенергії. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform, передає УНН.
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За його словами, сьогодні через постійні російські удари по енергоінфраструктурі в Україні - брак генераційних потужностей.
Але, якщо чесно, все, що ми можемо робити – звикати, що це нормальний стан речей. В періоді між два та п'ять років ми зможемо відновити генерацію до ситуації, коли обмежень споживачів взагалі не буде, все працює добре, як має працювати
За його прогнозом, українцям варто звикати до постійних обмежень електроенергії вдень. А втім, в києві відключення будуть довші, ніж в інших регіонах.
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До того ми живемо в режимі нормальної ситуації обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні, а для Києва цей термін складає 6-8 годин протягом доби
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