Атаки рф на енергосистему: знищено понад 9 ГВт генерації
Київ • УНН
росія знищила 9,2 ГВт генеруючих потужностей України в результаті ракетних ударів по її енергетичній інфраструктурі.
Внаслідок атак росіян на енергетичну систему України знищено 9,2 ГВт генерації, повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає УНН.
З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, росія знищила 9,2 ГВт генерації
Вона розповіла що на першій зустрічі послів ЄС з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці. Зокрема, термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.
На Харківщині фактично повністю знищено генерацію, втім є програми для забезпечення світлом і теплом – Галущенко24.05.24, 16:23 • 12892 перегляди