Атаки рф на энергосистему: уничтожено более 9 ГВт генерации

В результате атак россиян на энергетическую систему Украины уничтожено 9,2 ГВт генерации, сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает УНН.

с учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт генерации написала Матернова в Facebook.

Она рассказала что на первой встрече послов ЕС с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы. В частности, срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.

На Харьковщине фактически полностью уничтожена генерация, впрочем есть программы для обеспечения светом и теплом - Галущенко