Сахарук про дві станції ДТЕК, які атакувала рф: дуже серйозна руйнація обладнання

Дві теплоелектростанції ДТЕК серйозно постраждали через російський обстріл. Там дуже серйозна руйнація обладнання, проте часткове відновлення можливе. Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає УНН.

У наслідок обстрілу постраждали дві станції ДТЕК. Постраждали серйозно. Це вже в нас шоста атака і ці дві станції підпадали під попередні атаки також. Станції припинили роботу, немає постраждалих енергетиків, але дуже серйозна руйнація обладнання, яка буде потребувати дуже багато часу та коштів для того, щоб відновитися