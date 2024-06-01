Сахарук про дві станції ДТЕК, які атакувала рф: дуже серйозна руйнація обладнання
Київ • УНН
Дві теплові електростанції ДТЕК були серйозно пошкоджені в результаті російських обстрілів, що призвело до серйозного руйнування обладнання, але часткове відновлення можливе після оцінки масштабів збитку.
Дві теплоелектростанції ДТЕК серйозно постраждали через російський обстріл. Там дуже серйозна руйнація обладнання, проте часткове відновлення можливе. Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає УНН.
У наслідок обстрілу постраждали дві станції ДТЕК. Постраждали серйозно. Це вже в нас шоста атака і ці дві станції підпадали під попередні атаки також. Станції припинили роботу, немає постраждалих енергетиків, але дуже серйозна руйнація обладнання, яка буде потребувати дуже багато часу та коштів для того, щоб відновитися
На запитання, чи відновлення можливе, Сахарук відповів: "Частково можливе".
Він повідомив, що лише нещодавно припинили боротися з пожежами.
Зараз буде обстеження саперів й після допуску саперів, якщо буде все безпечно почнемо розбирати завали. Після цього будемо дивитися, що можна відновити та запустити в роботу
Окрім того, він прокоментував ситуацію з енергопостачанням.
Ситуація (з енергопостачанням – ред.) є дуже складною, тому що дефіцит зараз виникає не лише через попередні атаки, а й сьогоднішню атаку.Нагадаю, що сьогодні не лише теплоелектростанції ДТЕК постраждали, постраждали й об'єкти сонячної генерації, об'єкти гідрогенерації, загалом багато потужності ми сьогодні вночі втратили. Це означає, що навіть у вихідні дні очікуються обмеження споживачів...
Доповнення
Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас через нічну атаку на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися.