Вночі росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкоджено обладнання
Київ • УНН
Вночі росія атакувала дві теплові електростанції ДТЕК, пошкодивши обладнання. Енергетики працюють над усуненням наслідків.
росія в ніч на 1 червня атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення компанії.
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Внаслідок нічного ракетного обстрілу з боку рф серйозно пошкоджено обладнання на двох ТЕС. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС
Повідомляється про серйозні пошкодження обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
У ДТЕК додали, що це вже шоста масована атака на їх теплоелектростанції за 2,5 місяці.
А з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.
Нагадаємо
Вночі проти 1 червня росія масовано атакувала енергетичні об'єкти в 5 регіонах України. Зокрема, уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області. А в цілому атаковано енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
Уночі ППО збила 35 ракет та 46 дронів01.06.24, 08:10 • 32192 перегляди