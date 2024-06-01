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Росія уразила обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області – ОВА

Росія уразила обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області – ОВА

Київ • УНН

 • 30152 перегляди

Росія атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Кіровоградській області під час масованого ракетного удару по Україні в ніч на 1 червня.

Росія вночі проти 1 червня масовано атакувала регіони України. Внаслідок цього уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

Деталі

Сьогодні зранку – ворожа ракетна атака на Кіровоградщину. Уражений обʼєкт енергетичної інфраструктури

очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

За попередньою інформацією, постраждалих немає, всі відповідні служби вже працюють.

Нагадаємо

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

Галущенко обговорив з послом Туреччини підвищення гнучкості енергосистеми та встановлення мобільних електростанцій30.05.24, 02:39 • 102711 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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