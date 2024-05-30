Галущенко обговорив з послом Туреччини підвищення гнучкості енергосистеми та встановлення мобільних електростанцій
Київ • УНН
Міністр енергетики України обговорив з послом Туреччини складну ситуацію в Українській енергетичній системі, викликану російськими атаками, і співпрацю з метою збільшення потужностей з виробництва електроенергії, в тому числі за допомогою мобільних електростанцій і розподіленої генерації, щоб пережити наступну зиму.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Послом Туреччини Мустафою Левентом Більгеном, аби обговорити ситуацію щодо української енергосистеми . Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН
Деталі
Сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, яка склалася після поновлення масованих російських атак, та визначили напрямки співпраці для подолання їхніх наслідків.
Очільник Міненерго підкреслив, що головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток розподіленої та мобільної генерації.
Для нас це питання виживання наступної зими
Пан посол зазначив, що низка турецьких компаній готова взяти участь у відповідних проєктах. Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.
Особливу увагу було приділено співпраці у встановленні мобільних електростанцій.
Нам вдалось стабілізувати ситуацію з енергетикою - Герман Галущенко04.04.24, 11:07 • 23470 переглядiв