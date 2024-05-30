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Галущенко обговорив з послом Туреччини підвищення гнучкості енергосистеми та встановлення мобільних електростанцій

Галущенко обговорив з послом Туреччини підвищення гнучкості енергосистеми та встановлення мобільних електростанцій

Київ • УНН

 • 102711 перегляди

Міністр енергетики України обговорив з послом Туреччини складну ситуацію в Українській енергетичній системі, викликану російськими атаками, і співпрацю з метою збільшення потужностей з виробництва електроенергії, в тому числі за допомогою мобільних електростанцій і розподіленої генерації, щоб пережити наступну зиму.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Послом Туреччини Мустафою Левентом Більгеном, аби обговорити ситуацію щодо української енергосистеми . Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН

Деталі

Сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, яка склалася після поновлення масованих російських атак, та визначили напрямки співпраці для подолання їхніх наслідків.

Очільник Міненерго підкреслив, що головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток розподіленої та мобільної генерації.

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Для нас це питання виживання наступної зими

- заявив Герман Галущенко.

Пан посол зазначив, що низка турецьких компаній готова взяти участь у відповідних проєктах. Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.

Особливу увагу було приділено співпраці у встановленні мобільних електростанцій.

Нам вдалось стабілізувати ситуацію з енергетикою - Герман Галущенко04.04.24, 11:07 • 23470 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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