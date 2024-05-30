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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций

Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 23:39  •  107 просмотра

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Министр энергетики Украины обсудил с послом Турции сложную ситуацию в Украинской энергетической системе, вызванную российскими атаками, и сотрудничество с целью увеличения мощностей по производству электроэнергии, в том числе с помощью мобильных электростанций и распределенной генерации, чтобы пережить следующую зиму.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Послом Турции Мустафой Левентом Бильгеном, чтобы обсудить ситуацию с украинской энергосистемой . Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН

Детали

Стороны обсудили сложную ситуацию в украинской энергосистеме, которая сложилась после возобновления массированных российских атак, и определили направления сотрудничества для преодоления их последствий.

Глава Минэнерго подчеркнул, что главной задачей является повышение гибкости энергосистемы и наращивание мощностей генерации электроэнергии, в частности развитие распределенной и мобильной генерации.

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Для нас это вопрос выживания следующей зимой

- заявил Герман Галущенко.

Господин посол отметил, что ряд турецких компаний готов принять участие в соответствующих проектах. Стороны обсудили перспективы их реализации, в частности в Харьковской и Одесской областях.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в установке мобильных электростанций.

Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко4 апреля 2024, 08:07 • 23019 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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