Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Послом Турции Мустафой Левентом Бильгеном, чтобы обсудить ситуацию с украинской энергосистемой . Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН

Детали

Стороны обсудили сложную ситуацию в украинской энергосистеме, которая сложилась после возобновления массированных российских атак, и определили направления сотрудничества для преодоления их последствий.

Глава Минэнерго подчеркнул, что главной задачей является повышение гибкости энергосистемы и наращивание мощностей генерации электроэнергии, в частности развитие распределенной и мобильной генерации.

Для нас это вопрос выживания следующей зимой - заявил Герман Галущенко.

Господин посол отметил, что ряд турецких компаний готов принять участие в соответствующих проектах. Стороны обсудили перспективы их реализации, в частности в Харьковской и Одесской областях.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в установке мобильных электростанций.

Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко