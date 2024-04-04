Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко

Украина смогла стабилизировать ситуацию с энергетической инфраструктурой, которая получила повреждения в результате последних российских атак. Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Детали

Руководитель Минэнерго рассказал госпоже послу о современной обстановке в сфере энергетики и последствиях атак со стороны россии.

Нам удалось стабилизировать ситуацию, однако враг продолжает атаки, в частности на подстанции - рассказал Герман Галущенко.

По словам Галущенко, на данный момент завершается сбор информации от компаний относительно необходимых мер для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате атак со стороны России. Наибольшие повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации. Сейчас можно констатировать потребности в высоковольтном оборудовании, автотрансформаторах, оборудовании для проведения ремонтов.

Во время встречи Бриджит Бринк выразила готовность Соединенных Штатов помогать восстановлению энергетического сектора и подготовке к следующему отопительному сезону.

Кроме того, они обсудили вопросы сотрудничества для укрепления физической защиты энергетических объектов и меры для децентрализации генерации до начала следующего отопительного сезона, а именно потребности в установлении дополнительных мощностей распределенной генерации.

Напомним

Последние российские атаки на энергетические объекты Украины также нанесли ущерб высоковольтному оборудованию "Укрэнерго" минимум на 90-100 миллионов евро, по предварительным оценкам генерального директора компании Владимира Кудрицкого.

рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго