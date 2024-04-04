рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго

В Харьковской области ночью из-за вражеской атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта. В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру не только в Харьковской, но и в Днепропетровской области. В Сумской области от взрыва вражеской авиабомбы получил смертельные ранения работник газового предприятия, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Детали

"В Харьковской области из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта. Произошло возгорание, которое было ликвидировано силами ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщили в Минэнерго.

Как сообщается "в Днепропетровской области враг обстрелял одну из солнечных электростанций". "В результате атаки повреждено оборудование предприятия, возник пожар. Во время ликвидации охранник получил ожоги. В течение часа возгорание ликвидировано силами персонала станции и ГСЧС", - отметили в Минэнерго.

Из-за вражеских обстрелов есть жертвы среди энергетиков.

"В городе Харьков во время ликвидации последствий ночного дронового обстрела пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Также поврежден автомобиль диспетчерской службы", - указали в министерстве.

"Также в Сумской области во время бомбардировки населенного пункта села Самотоевка от взрыва авиабомбы получил смертельные ранения 47-летний работник Сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", - сообщили в Минэнерго.

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