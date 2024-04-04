Ночная атака рф на Харьков и область: есть попадание в энергетическую инфраструктуру, прокуратура показала последствия

Российские войска ночью осуществили массированную атаку дронами на Харьковскую область, четыре человека погибли, еще 12 - ранены, зафиксировано попадание в том числе в энергетическую инфраструктуру. Харьковская областная прокуратура показала последствия вражеского удара, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 4 апреля с 1:00 до 3:00 Харьков и область находились под массированными ударами беспилотников.

В Новобаварском районе, как сообщили в прокуратуре, задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение и тому подобное. Один из беспилотников попал прямо в 14-этажку: повреждены с 8-го по 12-й этаж, отметили в прокуратуре.

"Когда на место приехали профильные службы для ликвидации последствий, произошел повторный удар оккупантов. Погибли трое спасателей, еще один работник ГСЧС и один полицейский получили ранения. Также погибла 68-летняя женщина. Всего в результате российских ударов по указанному району погибли 4 человека (трое спасателей и 68-летняя женщина)", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что "12 человек получили ранения (один спасатель, один полицейский, одна медицинская сестра и еще 9 мирных жителей)".

В городе Лозовая, по сообщению, повреждено гражданское предприятие.

"Также зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области", - отметили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены