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4 апреля: День создания НАТО, Всемирный день моркови, Международный день бродячих животных
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены
Четыре человека погибли и 12 получили ранения в результате ночной атаки российских войск на Харьков с применением беспилотников "шахед".
Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб
Украинская противовоздушная оборона сбила 11 из 20 российских беспилотников, запущенных ночью.
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, а также совершил 88 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС
В результате российских ударов по Харькову погибли спасатели, которые были водителями, и были ранены другие, в том числе медсестра.
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 15 ударов по российским войскам, из них 14 ударов по скоплениям личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по российскому зенитно-ракетному комплексу.
Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"
Четыре человека погибли, 12 получили ранения в результате ударов российских беспилотников по жилым домам в Харькове.
Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности: сколько украинцев пострадали от вражеских взрывоопасных предметов в земле
В Международный день просвещения по вопросам противоминной деятельности Украина сталкивается с огромным вызовом: более 155 тысяч квадратных километров территории потенциально заминированы, что потребует десятилетий работы и миллиардов долларов для очистки, тогда как с начала российского вторжения мины уже убили 277 украинцев, в том числе 14 детей.
В Японии у побережья Фукусимы произошло землетрясение возле побережья Фукусимы
Землетрясение магнитудой 6,0 баллов произошло у побережья Фукусимы, Япония, на глубине 40 км, вызвав подземные толчки в 19 префектурах, но угрозы цунами не было.
4 апреля: День создания НАТО, Всемирный день моркови, Международный день бродячих животных
4 апреля 1949 года представители 12 стран подписали в Вашингтоне Североатлантический договор, создав военно-политический союз НАТО для противодействия потенциальным угрозам со стороны советского союза во время Холодной войны.
Как чрезмерные тренировки влияют на наш мозг
Чрезмерная физическая активность негативно влияет на когнитивные функции и способность принимать решения, в то время как регулярные упражнения умеренной интенсивности улучшают память и мышление.