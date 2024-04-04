Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены

В ночь на 4 апреля Оккупанты многократно наносили удары "шахедами" по территории Харьковщины. Выпустили не менее 15 вражеских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО. Как следствие, погибли 4 человека. В общем медицинскую помощь оказали 12-ом пострадавшим. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В г. Харьков под прицелом был Новобаварский район, поврежден многоквартирный жилой дом. Оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого погибли трое работников ГСЧС, прибывших на вызов. Пострадали еще 6 гражданских.

В результате попадания вражеского дрона в другой 14-этажный дом частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены остекление и конструктивные элементы. Погибла 69-летняя женщина.

Дополнение

В 02:49 оккупанты нанесли удары по Салтовскому району. Без пострадавших.

Кроме того около 02:08 оккупанты нанесли удары по г. Лозовая, повреждена гражданская инфраструктура, горели 5 автомобилей. Пострадавших нет. После 05 часов ударили повторно. К счастью, также без пострадавших.

В 03:05 оккупанты ударили по Чугуевскому району. Также без пострадавших.

На местах работают правоохранители и фиксируют все преступления террористов.

Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС