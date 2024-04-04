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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 04:34  •  43807 просмотра

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В результате российских ударов по Харькову погибли спасатели, которые были водителями, и были ранены другие, в том числе медсестра.

Погибшие спасатели в результате повторного удара по Харькову работали водителями, сказал Общественному городской голова Игорь Терехов, передает УНН. Были повреждены по меньшей мере три авто ГСЧС.

Детали

Терехов добавил, что один спасатель ранен.

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Контекст

Ночью 4 апреля россияне атаковали Харьков "Шахедами". Первые взрывы прозвучали в 01:03. Повторный - в 01:50. Россияне нанесли удары по жилой застройке.

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате ударов РФ по Харькову, сообщил руководитель ОГА Олег Синегубов. По его данным, один из раненых в тяжелом состоянии, остальные - в легком. Синегубов говорит, что во время удара ранена медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила ранения после повторного удара РФ.

Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"4 апреля 2024, 04:15 • 39779 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
igor-terekhovИгорь Терехов
suspilneSuspilne
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
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