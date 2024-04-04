Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС
Киев • УНН
В результате российских ударов по Харькову погибли спасатели, которые были водителями, и были ранены другие, в том числе медсестра.
Погибшие спасатели в результате повторного удара по Харькову работали водителями, сказал Общественному городской голова Игорь Терехов, передает УНН. Были повреждены по меньшей мере три авто ГСЧС.
Детали
Терехов добавил, что один спасатель ранен.
Контекст
Ночью 4 апреля россияне атаковали Харьков "Шахедами". Первые взрывы прозвучали в 01:03. Повторный - в 01:50. Россияне нанесли удары по жилой застройке.
По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате ударов РФ по Харькову, сообщил руководитель ОГА Олег Синегубов. По его данным, один из раненых в тяжелом состоянии, остальные - в легком. Синегубов говорит, что во время удара ранена медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила ранения после повторного удара РФ.
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